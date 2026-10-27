45-летняя Натали Портман впервые поделилась своими эмоциями после рождения третьего ребенка

В интервью Harper's Bazaar голливудская звезда призналась, что переполнена радостью из-за появления малыша.

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Я испытываю восторг и радость от появления этого маленького удивительного человечка– рассказала актриса.

Беременная Натали Портман / Фото со страницы в инстаграме natalieportman

По словам Портман, рождение третьего ребенка также помогло ей по-новому взглянуть на старших детей. Она вспомнила, как быстро они выросли и превратились в личностей со своим характером, чувством юмора и взглядами на жизнь.

Это помогло мне по-новому взглянуть на старших детей. Я вспоминаю, как совсем недавно они сами были такими крошечными, только что появившись на свет, и как быстро выросли в невероятных личностей со своим характером, замечательным чувством юмора и собственными взглядами– поделилась Натали.

Напомним, что от брака с французским танцором и хореографом Бенжаменом Мильпье у актрисы двое детей – 15-летний Алеф и 9-летняя Амалия. Отец третьего ребенка актрисы – ее нынешний избранник, французский электронный музыкант и продюсер Танги Дестабль. При этом пара пока не раскрывает имени малыша и других подробностей о пополнении в семье.

Между тем о первом месяце с новорожденным сыном рассказала украинская телеведущая Соломия Витвицкая.