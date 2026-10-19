Впала та зламала ребра: Наталія Бучинська вперше вийшла на зв'язок після важкої травми

49-річна співачка Наталія Бучинська серйозно травмувалася внаслідок нещасного випадку. Артистка зламала ребра, пошкодила руку та втратила свідомість. Через стан здоров’я вона змушена коригувати свій гастрольний графік.

Про свій стан здоров'я виконавиця відверто розповіла прихильникам в інстаграмі. Зірка опублікувала відео, де постала зі спеціальним медичним бандажем, який надійно фіксує її руку.

Через непередбачувані обставини команді довелося перенести виступи у Кам'янському, Верхньодніпровську та Лохвиці. Артистка зізналася, що ця ситуація стала для неї справжнім випробуванням, але вона не втрачає оптимізму. Знаменитість навіть згадала пророчі рядки зі свого свіжого треку.

У моїй новій пісні є такі слова: "Якби я знала, де впаду, я собі б, напевно, постелила". Тепер можу сказати, що ті слова стали для мене актуальними. На жаль, я дійсно впала, знепритомніла, поламала ребра, й життя вирішило скорегувати не тільки мої плани, а й концертний графік,

– поділилася зірка.

При цьому виконавиця заспокоїла фанів і запевнила, що лікується та набирається сил.

Не хвилюйтесь, я відновлюсь і дуже хочу якнайшвидше повернутися до вас. Дякую вам за розуміння, підтримку та любов,

– сказала співачка.

Водночас травма – не єдина причина змін у гастрольному графіку. Наталія Бучинська зауважила, що виступи в Ніжині та Фастові довелося повністю скасувати, однак це рішення продиктоване вже безпековою ситуацією в цих містах.

На жаль, із серйозними проблемами зі здоров'ям стикаються й інші діячі української культури. Так, нещодавно режисер Олексій Комаровський повідомив про рак шкіри.