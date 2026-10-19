О состоянии здоровья исполнительница откровенно рассказала поклонникам в инстаграме. Звезда опубликовала видео, на котором она появилась со специальным медицинским бандажом, надежно фиксирующим ее руку.

Из-за непредвиденных обстоятельств команде пришлось перенести выступления в Каменском, Верхнеднепровске и Лохвице. Артистка призналась, что эта ситуация стала для нее настоящим испытанием, но она не теряет оптимизма. Знаменитость даже вспомнила пророческие строки из своего нового трека.

В моей новой песне есть такие слова: "Если бы я знала, где упаду, я бы, наверное, постелила себе". Теперь могу сказать, что эти слова стали для меня актуальными. К сожалению, я действительно упала, потеряла сознание, сломала ребра, и жизнь решила скорректировать не только мои планы, но и концертный график,

– поделилась звезда.

При этом певица успокоила поклонников и заверила, что проходит лечение и набирается сил.

Не волнуйтесь, я поправлюсь и очень хочу как можно скорее вернуться к вам. Спасибо вам за понимание, поддержку и любовь,

– сказала певица.

В то же время травма – не единственная причина изменений в гастрольном графике. Бучинская отметила, что выступления в Нежине и Фастове пришлось полностью отменить, однако это решение продиктовано ситуацией с безопасностью в этих городах.

К сожалению, с серьезными проблемами со здоровьем сталкиваются и другие деятели украинской культуры. Так, недавно режиссер Алексей Комаровский сообщил о раке кожи.