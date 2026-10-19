Про свій стан здоров'я виконавиця відверто розповіла прихильникам в інстаграмі. Зірка опублікувала відео, де постала зі спеціальним медичним бандажем, який надійно фіксує її руку.

Через непередбачувані обставини команді довелося перенести виступи у Кам'янському, Верхньодніпровську та Лохвиці. Артистка зізналася, що ця ситуація стала для неї справжнім випробуванням, але вона не втрачає оптимізму. Знаменитість навіть згадала пророчі рядки зі свого свіжого треку.

У моїй новій пісні є такі слова: "Якби я знала, де впаду, я собі б, напевно, постелила". Тепер можу сказати, що ті слова стали для мене актуальними. На жаль, я дійсно впала, знепритомніла, поламала ребра, й життя вирішило скорегувати не тільки мої плани, а й концертний графік,

– поділилася зірка.

При цьому виконавиця заспокоїла фанів і запевнила, що лікується та набирається сил.

Не хвилюйтесь, я відновлюсь і дуже хочу якнайшвидше повернутися до вас. Дякую вам за розуміння, підтримку та любов,

– сказала співачка.

Водночас травма – не єдина причина змін у гастрольному графіку. Наталія Бучинська зауважила, що виступи в Ніжині та Фастові довелося повністю скасувати, однак це рішення продиктоване вже безпековою ситуацією в цих містах.

На жаль, із серйозними проблемами зі здоров'ям стикаються й інші діячі української культури. Так, нещодавно режисер Олексій Комаровський повідомив про рак шкіри.