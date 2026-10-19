О своем тяжелом диагнозе режиссер откровенно рассказал в инстаграме. Алексей признался, что самое коварное в этой ситуации то, что опухоль почти не видна, но она есть и требует немедленного хирургического вмешательства.

У меня рак кожи. Из всех возможных мест он выбрал именно лицо. Скрыть последствия от вас не получится. Жду даты операции. Что будет дальше – пока не знаю,

– написал Алексей.

В комментариях под постом режиссера его мгновенно поддержали звездные коллеги и друзья. Теплые слова оставили Тарас Цимбалюк, Наталья Денисенко, Елена Светлицкая, Ольга Сумская и многие другие неравнодушные люди.

Звезды поддержали Алексея Комаровского, у которого диагностировали рак кожи / Скриншоты из инстаграма

Впоследствии Комаровский записал сторис, в которой искренне поблагодарил за тысячи сообщений, которые значительно подняли ему настроение, а на упреки хейтеров отреагировал с улыбкой.

Итак, план действий у меня есть. Это неприятное испытание, но я справлюсь. На днях меня ждет еще один важный вердикт – насколько агрессивна форма заболевания – и встреча с врачами. Извините, еще столько фильмов не снято, поэтому будем бороться,

– сказал в сторис режиссер.

Алексей Комаровский рассказал о своем состоянии: смотрите видео онлайн

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