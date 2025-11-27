Дуже боляче, – солістка "Лісапетного батальйон" шкодує про 40 років, прожитих у шлюбі

Керівниця гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон 40 років прожила у своєму першому шлюбі, проте жалкує про змарновані роки.

Вона відверто розповіла про труднощі, які пережила у цих стосунках, і поділилася, чому інколи злиться на себе. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ТСН.

За свого першого чоловіка Наталія вийшла заміж на останньому курсі університету, коли їй було 20.

Наталія Фаліон на весіллі з чоловіком / Скриншот з інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк

Водночас за роки, які вони прожили разом, сьогодні їй складно пригадати приємні моменти з чоловіком.

Дуже боляче, що так багато років минуло не так, як хотілося. Кожна з нас мріє, щоб її поважали, радилися, фізично допомагали. На жаль, того всього не було,

– зізналася співачка.

Як відомо, колишній чоловік Фаліон мав алкогольну залежність. Близько 20 років, як артистка казала в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк, вона намагалася врятувати чоловіка, проте це не допомогло і він помер у віці 60 років.

Я навіть часом злюся на себе, що я так багато часу витратила на те, щоб людина, з якою я поруч жила, поборола залежність і раділа життю. Я так хотіла, а чоловік – ні. Дуже багато сил витратила, а результату не досягла,

– розповіла артистка.

Вона додала, що вважає сильними тих людей, які після одруження зрозуміли, що не підходять один одному і розлучилися.

Зауважимо, що в співачки було троє дітей: двоє синів та донька. У 2018 році помер молодший син Наталії – Віктор. У 36-річного чоловіка були проблеми з серцем, про які він навіть не здогадувався. Уві сні в сина Фаліон зупинилося серце.

Що відомо про інші стосунки Наталії Фаліон?