Очень больно, – солистка "Лисапетного батальона" жалеет о 40 годах, прожитых в браке

Руководительница группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион 40 лет прожила в своем первом браке, однако сожалеет об упущенных годах.

Она откровенно рассказала о трудностях, которые пережила в этих отношениях, и поделилась, почему иногда злится на себя. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Вас также может заинтересовать Сын Дмитрия Коляденко впервые показал жену, которую долго скрывал от публики

За своего первого мужа Наталья вышла замуж на последнем курсе университета, когда ей было 20.

Наталья Фалион на свадьбе с мужем / Скриншот из интервью на ютуб-канале Алины Доротюк

В то же время за годы, которые они прожили вместе, сегодня ей сложно вспомнить приятные моменты с мужем.

Очень больно, что так много лет прошло не так, как хотелось. Каждая из нас мечтает, чтобы ее уважали, советовались, физически помогали. К сожалению, того всего не было,

– призналась певица.

Как известно, бывший муж Фалион имел алкогольную зависимость. Около 20 лет, как артистка говорила в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк, она пыталась спасти мужа, однако это не помогло и он умер в возрасте 60 лет.

Я даже порой злюсь на себя, что я так много времени потратила на то, чтобы человек, с которым я рядом жил, поборол зависимость и радовался жизни. Я так хотела, а муж – нет. Очень много сил потратила, а результата не достигла,

– рассказала артистка.

Она добавила, что считает сильными тех людей, которые после бракосочетания поняли, что не подходят друг другу и развелись.

Интервью с Натальей Фалион: смотрите видео онлайн

Заметим, что у певицы было трое детей: двое сыновей и дочь. В 2018 году умер младший сын Натальи – Виктор. У 36-летнего мужчины были проблемы с сердцем, о которых он даже не догадывался. Во сне у сына Фалион остановилось сердце.

Что известно о других отношениях Натальи Фалион?