Кроме того, рассказал детали об их отношениях. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал телеканала ТЕТ.

Из программы "Ближе к звездам" стало известно, что жена Филиппа Коляденко – парикмахерша Нодира Тураджанова из Узбекистана. На ее странице в инстаграме указано, что она работает на два города – Киев и Ташкент. Нодира сотрудничала с Джамалой, ONUKA, Аланом Бадоевым и многими другими звездами.

Нодира Тураджанова / Фото из ее инстаграма

Женщина поддерживает Филиппа в творчестве.

Она слышит все демки. Есть такой классный момент, когда я делаю что-то особенное и душевное, оглядываюсь и смотрю на ее реакцию. Это могут быть слезы, улыбка... Она поддерживает меня, часто есть на киевских концертах,

– поделился артист.

В то же время на гастроли с Коляденко Нодира не ездит, поскольку у пары есть две собаки, за которыми нужно ухаживать.

Новый выпуск "Ближе к звездам": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Филиппа Коляденко с женой?

Поскольку Нодира работает со знаменитостями на съемочных площадках, именно так она и встретила Филиппа. Их знакомство состоялась благодаря Монатику.

Пара поженилась 4 года назад в период COVID-19.

Это была очень теплая и личностная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС маленьким кругом, так оно в том кругу и осталось, но оно невероятно важно для меня. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем,

– поделился музыкант на шоу "Вкусно и Душевно с Размиком".