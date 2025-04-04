Діагностували ще в дитинстві: Наталія Холоденко зізналась про невиліковну хворобу
Психологиня Наталія Холоденко вперше розповіла про свій діагноз, який має ще з дитинства. Вона поділилась, який нашумілий препарат їй призначили для лікування.
Наталія Холоденко зізналась, що хворіє на діабет другого типу. Зіркова психологиня вважає, що він у неї з самого дитинства, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Анни Олицької.
До слова Вона у мене вже 5 років, – Олексій Суханов вперше зізнався про невиліковну хворобу
Експертка додала, що у Німеччині їй офіційно призначили нашумілий препарат "Оземпік". Та через певний час вона припинила його вживати.
У мене діабет другого типу. Він у мене від 12 років. А можливо, від народження. Мені офіційно призначали "Оземпік" у Німеччині. Я навіть колола його десь чотири місяці, але я дуже несистемна, тому сама це закинула. Я відчула, що він має антидепресантну дію. Я стала спокійніша і до їжі, й емоційно,
– поділилась Наталія Холоденко.
Чому "Оземпік" став популярним
- "Оземпік" – це рецептурний препарат, який призначають за наявності медичних показань (діабет другого типу або ожиріння). Він сповільнює процеси травлення та впливає на центри голоду в мозку.
- У мережі "Оземпік" став відомим через те, що його почали використовувати зірки Голлівуду. Шерон Озборн, Трейсі Морган, Стівен Фрай, Емі Шумер відверто зізнавалися про те, що пробували цей препарат. Деякі знаменитості приховують, що використовують препарат не так для здоров'я, як для схуднення.
- Приймання цих ліків приписували навіть українським зіркам, зокрема, Тіні Кароль. Та співачка спростувала чутки й заявила, що не використовувала жодних "чарівних паличок" для схуднення, бо хоче народити доньку.