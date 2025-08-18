Наталія Могилевська виховує двох всиновлених донечок. Час від часу вона показує їх у своїх соцмережах.

Так, днями співачка поділилася успіхами молодшої доньки Софійки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Наталії Могилевської.

5-річна дівчинка вчиться кататися на велосипеді. На ранкову прогулянку з нею вийшла Наталія Могилевська і поділилася відео. У ролику Софійку можна побачити в рожевому спортивному костюмі та з обручем єдинорога. Дівчина їхала на велосипеді, а мати з нею гралася.

Зауважимо, раніше Наталія Могилевська показувала, як молодша донька ходить з нею на роботу. Тоді Софійка побувала за лаштунками "Вечірнього Кварталу". Крім того, відомо, що 5-річна дівчинка активно займається англійською.

Нагадаємо, разом із чоловіком Валентином Наталія Могилевська під час повномасштабної війни всиновила двох сестер – Мішель та Софію. Нині старшій з дівчаток виповнилося 13 років. Співачка розповідала, що обидві доньки дуже талановиті, але вона не думає, що дівчата підуть її шляхом Наприклад, Мішель захоплюється футболом і грає в жіночій команді.