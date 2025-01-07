До того ж вона познайомилась з деякими з українських зірок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

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Так, Наталія Могилевська влаштувала для своєї маленької доньки екскурсію за лаштунки святкового шоу. На опублікованому відео видно, як співачка показує Соні знімальний майданчик, гримерні кімнати та процес створення спецефектів. Допитлива дівчинка із захопленням досліджувала кожен куточок майданчика, а під час репетиції мала нагоду особисто познайомитися з артистами шоу. Серед них був Юрій Ткач.

Вперше побувала у мами на роботі. Новорічний вогник,

– зазначила під роликом артистка.

У коментарях під дописом маленьку Софійку та її зіркову маму засипали приємностями.

"Мила дівчинка";

"Дуже класна";

"Соня Могилевська – майбутня зірка";

"Дівчатка, ви просто супер! Маленьке сонечко";

"Боже, яка малеча класна! Така вже доросла. Мамина маленька квіточка. Обіймає з такою ніжністю".

Нагадаємо, про те, що Наталія Могилевська вперше стала мамою якраз стало відомо торік в новорічну ніч. Співачка разом із чоловіком Валентином на початку повномасштабного вторгнення удочерила сестер Мішель і Софію. Старшій дівчинці вже 13 років.