Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки. Як відомо, хлопчику зараз 9 років.

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Так, Ірина Білик зробила селфі з Табрізом на тлі ялинки.

Як в мережі відреагували на нове фото співачки з сином

У коментарях під дописом Ірини Білик шанувальники відзначили, що Табріз вже дуже підріс і має чарівний вигляд, як і його зіркова матуся.

"Красуня мама і красунчик син";

"Такі гарні";

"Красень";

"Який гарний хлопчик";

"Так швидко підріс. Ну дуже гарний хлопчик".

Зауважимо, під світлиною співачка поцікавилася: "Як вважаєте, хто головний у цій команді?". Думки фанів розділилися. Хтось написав, що син – найголовніше, що є в жінки, проте вона все одно керує, інші ж вважають, що діти – найцінніший скарб і залишаються головними для мами.

Нагадаємо, Ірина Білик виховує двох синів, віком 25 та 9 років. Старший син, Гліб Оверчук, проживає за кордоном, а молодший, Табріз Ахмадов, живе з нею в Україні.