Наталія Могилевська поділилась новим відео з 4-річною донькою Софією. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

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Співачка показала, що займається освітою доньок. Її молодша донька з дитинства вивчає англійську мову. У ролику Наталія Могилевська продемонструвала, як Софія запам'ятовує нові слова та виводить літери англійської абетки.

Сонька на англійській,

– підписала відео артистка.

Наталія Могилевська показала доньку: відео

Також Наталія Могилевська виховує старшу доньку Мішель. Цього разу дівчинка залишилась за кадром.

Раніше Наталія Могилевська показувала, що іноді бере молодшу доньку на роботу. Якось Софія побувала на зйомках "Вечірнього Кварталу", де мала нагоду побачити знімальний майданчик, гримерні кімнати та процес створення спецефектів.

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