У чорному боді й з червоною помадою: Могилевська вразила спокусливими фото у свій ювілей
- Наталія Могилевська святкує 50-річчя; вона опублікувала фотографії, зроблені біля басейну, з нагоди ювілею.
- Шанувальники й колеги, зокрема Катерина Бужинська та Оля Полякова, привітали її з днем народження.
2 серпня народна артистка України Наталія Могилевська святкує день народження. Співачці виповнилось 50 років.
З нагоди ювілею Могилевська поділилась спокусливими фотографіями. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.
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Наталія Могилевська влаштувала фотосесію біля басейну. Вона позувала у чорному боді й туфлях на підборах, продемонструвавши чудову фігуру. Артистка намалювала губи червоною помадою, що додало образу яскравості.
Народна артистка України висловилася про свій вік. Вона зізналась, що більше не намагається подобатися іншим, не виправдовується, не чекає дозволу і не ставить крапок, адже не збирається "фінішувати".
Це мої 50 відтінків щастя, за які я вдячна кожній людині на своєму шляху. Життя лише тепер починає розкриватися по-справжньому – глибоко, яскраво, зі смаком. Якщо раніше я жила "як треба", то тепер – як хочу. І саме це найкращий старт. Бо я лише починаю грати свою головну роль,
– зазначила Могилевська.
У коментарях під дописом Наталію привітали Катерина Бужинська, TAYANNA (Тетяна Решетняк), Оля Полякова, Раміна Есхакзай, KOLA (Анастасія Прудіус) та інші зірки. Приємні слова також написали шанувальники:
- "З ювілеєм! Будь здорова, щаслива, кохана. І мирного неба над головою".
- "Вітаю! Захоплююсь вами ще з перших пісень і до сьогодні! Бажаю завжди кайфувати від життя!"
- "Вітаю. Маєте шикарний вигляд у свої 50. Жінка – це не про вік, це про стан".
Раніше ми повідомляли, що Наталія Могилевська показала відео з молодшою донькою.