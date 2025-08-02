2 серпня народна артистка України Наталія Могилевська святкує день народження. Співачці виповнилось 50 років.

З нагоди ювілею Могилевська поділилась спокусливими фотографіями. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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Наталія Могилевська влаштувала фотосесію біля басейну. Вона позувала у чорному боді й туфлях на підборах, продемонструвавши чудову фігуру. Артистка намалювала губи червоною помадою, що додало образу яскравості.

Наталія Могилевська позує біля басейну / Фото з інстаграму співачки

Наталія Могилевська влаштувала фотосесію біля басейну / Фото з інстаграму співачки

Наталія Могилевська святкує 50-річчя / Фото з інстаграму співачки

Народна артистка України висловилася про свій вік. Вона зізналась, що більше не намагається подобатися іншим, не виправдовується, не чекає дозволу і не ставить крапок, адже не збирається "фінішувати".

Це мої 50 відтінків щастя, за які я вдячна кожній людині на своєму шляху. Життя лише тепер починає розкриватися по-справжньому – глибоко, яскраво, зі смаком. Якщо раніше я жила "як треба", то тепер – як хочу. І саме це найкращий старт. Бо я лише починаю грати свою головну роль,

– зазначила Могилевська.

У коментарях під дописом Наталію привітали Катерина Бужинська, TAYANNA (Тетяна Решетняк), Оля Полякова, Раміна Есхакзай, KOLA (Анастасія Прудіус) та інші зірки. Приємні слова також написали шанувальники:

"З ювілеєм! Будь здорова, щаслива, кохана. І мирного неба над головою".

"Вітаю! Захоплююсь вами ще з перших пісень і до сьогодні! Бажаю завжди кайфувати від життя!"

"Вітаю. Маєте шикарний вигляд у свої 50. Жінка – це не про вік, це про стан".

Раніше ми повідомляли, що Наталія Могилевська показала відео з молодшою донькою.