Наталія Могилевська з розмахом відсвяткувала день народження молодшої доньки

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свято в її сім'ї. Молодшій доньці артистки виповнилося 6 років, тож зіркова мати влаштувала гучне свято.

Наталія Могилевська поділилась святковим дописом на своїй сторінці. У відео вона показала, який день народження влаштувала для доньки Соні.

Співачка організувала святкування у стилістиці мультсеріалу My Little Pony. Найперше Наталія привітала донечку ще вдома, а згодом разом з її друзями вирушила до дитячого розважального центру.

Там на дітей чекали іграшки, кульки, аніматори в костюмах персонажів мультиків та різні конкурси. Наприклад, діти готували свою першу піцу. Наприкінці на Софійку чекав святковий торт – також прикрашений пряниками й свічками у стилі My Little Pony.

У Соні День народження – 6 років. Як всі мами, мрію для своїх дітей найкраще… Мені здається, що я відсвяткувала всі свої не досвятковані дитячі дні народження, бо то було в зовсім інші часи, – поділилась Наталія Могилевська.

Як Наталія Могилевська відсвяткувала день народження доньки: відео

Цікаво, що в чоловіка Наталії Могилевської також є діти – про це вона розповіла на ютуб-каналі Радіо Люкс. Зокрема, донька Валентина вже здобула вищу освіту. Також у чоловіка вже є онук – він одноліток Софії. Могилевська сподівається, що вони стануть парою на бальних танцях.

Що відомо про дітей Наталії Могилевської?

Під час повномасштабного вторгнення співачка познайомилась з чоловіком Валентином. Разом вони вирішили удочерити двох дівчаток – рідних сестер Мішель та Софію.

Артистка приховувала цю новину майже 2 роки – і розповіла про це у новорічну ніч 2024. За словами Наталії, діти були сильно травмовані. Старша сестра кілька разів рятувала життя молодшої. Тому їм потрібен був час на адаптацію.

Наталія Могилевська не показує обличчя доньок у публічному просторі, але зрідка ділиться кадрами з повсякденного життя. Відомо, що Мішель вже навчається в ліцеї.