Наталія Могилевська впала на сцені: відео з концерту співачки

Наталія Могилевська впала під час свого концерту. Це відбулося на очах у сотні шанувальників артистки.

Знаменитість вже прокоментувала цей конфуз. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт виконавиці.

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Так, на концерті в Полтаві Наталія Могилевська виконувала трек "Я танцювала". Співачка була на підборах, перечепилась і впала на спину. Водночас артисти, які танцювали на сцені, допомогли їй підвестися. Зрештою, Могилевська не розгубилася і продовжила далі співати.

Так схудла, що вже падаю,

– іронічно зауважила в соцмережах Наталія.

Для довідки! Напередодні артистка розповіла, що схудла на 15 кілограмів і одягнула сукню, в якій вісім років тому виступала на "Танцях з зірками".

Нещодавно про конфуз на концерті також розповів народний артист України – Павло Зібров виступив п'яний на сцені.