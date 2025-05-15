Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучились після 8 років шлюбу

Українська акторка Наталка Денисенко офіційно розлучилася з Андрієм Федінчиком. Вперше стала відомою причина цього рішення.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик не коментують тему розлучення публічно. Про їхній розрив стало відомо з єдиного державного реєстру судових рішень, передає Show 24.

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Актори офіційно розлучилися – рішення набуло чинності 8 травня 2025 року. Богунський районний суд міста Житомира задовольнив позов про розірвання шлюбу.

У рішенні йдеться, що причиною розірвання шлюбу є те, що у подружжі немає взаєморозуміння, "взаємної любові та поваги".

У зв'язку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного шлюбні відносини між ними припинені, спільного господарства не ведуть. Примирення вважає неможливим… У зв'язку з відсутністю між сторонами взаєморозуміння наміру зберігати сім'ю вони не мають,

– мовиться у документах.

Також відомо, що Наталка Денисенко й Андрій Федінчик відмовилися зустрічатися у суді та попросили провести судове засідання за їхньої відсутності.



Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про шлюб Денисенко й Федінчика

Актори одружилися у квітні 2017 року, а восени у них народився син Андрій. З початку повномасштабної війни пара перебувала на відстані, адже Андрій Федінчик став на захист країни.

У квітні 2025 року стало відомо про ймовірне розлучення пари. Наталка Денисенко подала заяву до суду з проханням розірвати шлюб. Наталка Денисенко відтоді не коментує особисте життя. Один з її останніх дописів в інстаграмі – декламування вірша Тетяни П'янкової – "Егоїстка".