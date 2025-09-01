Наталка Денисенко вперше за довгий час показалася з ексчоловіком
- Акторка Наталка Денисенко разом з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком відвели сина до школи у другий клас.
- Денисенко поділилася фотографіями з Дня знань у своєму інстаграмі, де вона одягнена у білу сукню, а син у вишиванці.
Акторка Наталка Денисенко разом із колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком відвели сина до школи. Цього року хлопчик пішов у другий клас.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Денисенко. Вона опублікувала серію фотографій з Дня знань.
Наталка Денисенко для свята обрала коротку білу сукню з візерунком. Свій образ акторка доповнила сумочкою Chanel і окулярами, на правій руці також помітно колечко. Вона зробила легкий макіяж і накрутила волосся.
Син Денисенко і Федінчика, Андрій, у День знань з'явився у білій вишиванці з синьо-жовтим орнаментом і світлих джинсах. Підтримати хлопчика прийшов і батько. Він одягнув білу футболку, джинсові шорти й кепку.
Синочок уже другокласник. Дякую нашій найкращій вчительці Олені, що ми витримали з легкістю перший рік. Сподіваємося, другий клас буде з ще більшою насолодою й успіхом. Хай наші дітки в цьому році все рідше і рідше стануть ходити в укриття,
– написала Наталка Денисенко.
Денисенко і Федінчик відвели сина у другий клас / Фото з інстаграму акторки
Що відомо про стосунки Денисенко і Федінчика?
Наталка Денисенко й Андрій Федінчик одружилися у 2017 році. Того ж року у подружжя народився син.
Навесні 2025 року у мережі з'явилися чутки, що актори більше не разом. Улітку Денисенко підтвердила розлучення з чоловіком, а згодом повідомила, що ініціаторкою стала саме вона.
"Ми часто бачимось, разом виховуємо сина. Для мене дуже важливо, аби малий Андрійко не відчував втрати, адже ми з татом дуже сильно його любимо та завжди будемо поруч. Мені здається, що синочок це бачить. Для мене найголовніше, щоб для дитини сім'я залишалась сім'єю незалежно від обставин", – ділилась Наталка.