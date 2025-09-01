Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Денисенко. Вона опублікувала серію фотографій з Дня знань.

Наталка Денисенко для свята обрала коротку білу сукню з візерунком. Свій образ акторка доповнила сумочкою Chanel і окулярами, на правій руці також помітно колечко. Вона зробила легкий макіяж і накрутила волосся.

Син Денисенко і Федінчика, Андрій, у День знань з'явився у білій вишиванці з синьо-жовтим орнаментом і світлих джинсах. Підтримати хлопчика прийшов і батько. Він одягнув білу футболку, джинсові шорти й кепку.

Синочок уже другокласник. Дякую нашій найкращій вчительці Олені, що ми витримали з легкістю перший рік. Сподіваємося, другий клас буде з ще більшою насолодою й успіхом. Хай наші дітки в цьому році все рідше і рідше стануть ходити в укриття,

– написала Наталка Денисенко.

Денисенко і Федінчик відвели сина у другий клас / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про стосунки Денисенко і Федінчика?