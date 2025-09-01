Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Денисенко. Она опубликовала серию фотографий со Дня знаний.

Наталка Денисенко для праздника выбрала короткое белое платье с узором. Свой образ актриса дополнила сумочкой Chanel и очками, на правой руке также заметно колечко. Она сделала легкий макияж и накрутила волосы.

Сын Денисенко и Фединчика, Андрей, в День знаний появился в белой вышиванке с сине-желтым орнаментом и светлых джинсах. Поддержать мальчика пришел и отец. Он надел белую футболку, джинсовые шорты и кепку.

Сыночек уже второклассник. Спасибо нашей лучшей учительнице Елене, что мы выдержали с легкостью первый год. Надеемся, второй класс будет с еще большим наслаждением и успехом. Пусть наши детки в этом году все реже и реже станут ходить в укрытие,

– написала Наталка Денисенко.

Денисенко и Фединчик отвели сына во второй класс / Фото из инстаграма актрисы

Что известно об отношениях Денисенко и Фединчика?