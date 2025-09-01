Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Денисенко. Она опубликовала серию фотографий со Дня знаний.
Наталка Денисенко для праздника выбрала короткое белое платье с узором. Свой образ актриса дополнила сумочкой Chanel и очками, на правой руке также заметно колечко. Она сделала легкий макияж и накрутила волосы.
Сын Денисенко и Фединчика, Андрей, в День знаний появился в белой вышиванке с сине-желтым орнаментом и светлых джинсах. Поддержать мальчика пришел и отец. Он надел белую футболку, джинсовые шорты и кепку.
Сыночек уже второклассник. Спасибо нашей лучшей учительнице Елене, что мы выдержали с легкостью первый год. Надеемся, второй класс будет с еще большим наслаждением и успехом. Пусть наши детки в этом году все реже и реже станут ходить в укрытие,
– написала Наталка Денисенко.
Денисенко и Фединчик отвели сына во второй класс / Фото из инстаграма актрисы
Что известно об отношениях Денисенко и Фединчика?
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. В том же году у супругов родился сын.
Весной 2025 года в сети появились слухи, что актеры больше не вместе. Летом Денисенко подтвердила развод с мужем, а впоследствии сообщила, что инициатором стала именно она.
"Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрюша не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом. Мне кажется, что сыночек это видит. Для меня самое главное, чтобы для ребенка семья оставалась семьей независимо от обстоятельств", – делилась Наталка.