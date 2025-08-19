Подробностями личной жизни Денисенко поделилась в новом интервью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам".

Кстати Наталка Денисенко честно призналась, ходила ли на свидания после развода с мужем

Наталка Денисенко призналась, что все еще переживает развод с мужем.

Это определенный процесс, который надо пережить очень долго, и я уверена, что это не займет день, или два, или неделю. Нужно время, чтобы вообще понять, что вот так оно в моей жизни,

– заметила она.

В сети ходили слухи, что актриса уже закрутила новый роман, однако эту информацию она не подтвердила. Более того, Денисенко рассказала, что после развода ухажеров не стало больше.

Наташа заверила, что они с Андреем Фединчиком и в дальнейшем будут поддерживать хорошие отношения ради сына.

Андрюша чувствует, что мама и папа его любят. Ну и вообще, Андрей очень хороший папа. Я и Андрюше говорю, что это лучший папа на Земле, что он его любит,

– добавила Денисенко.

В то же время актриса пока не готова раскрывать причины развода с мужем.

Что известно о разводе Натальи Денисенко и Андрея Фединчика?

Напомним, что слухи о разводе Натальи Денисенко и Андрея Фединчика появились весной этого года. Однако актриса подтвердила, что они с мужем больше не вместе только в июле.

"Это очень сложно и больно, хоть и развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения – невозможно", – признавалась она.