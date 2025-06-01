Наталка Денисенко шокувала зізнанням на тлі чуток про розлучення: "Переддепресивний стан"

Поки в мережі обговорюють ймовірне розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, акторка налякала шанувальників заявами про стан її здоров'я. Лише нещодавно знаменитість зі сльозами на очах розповідала, що потрапила під крапельницю.

Водночас тепер вона зізналася, що має переддепресвний стан. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Денисенко

Не пропустіть Це меседж, – Оля Цибульська емоційно прокоментувала мовний скандал з Вєркою Сердючкою

Так, Наталка вийшла в сторіс і розповіла, як проводить свій ранок. Зокрема, вона показала сніданок та вітаміни, які, як виявилося, вживає, щоб вилікувати переддепресивний стан.

Це звичайно нонсенс. Просто де я і де переддепресивний стан? Але він є. І я буду з цим справлятися,

– зазначила акторка.

Денисенко додала, що в липні матиме відпустку. Цей час вона планує присвятити здоров'ю та своєму сину Андрійку.

Наталка Денисенко заявила, що лікує переддепресивиний стан: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика