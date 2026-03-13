Наталку Денисенко звинуватили у байдужості: акторка відповіла на скандальне відео

Днями у мережі опублікували відео, як деякі актори фільму "Коли ти розлучишся?" роблять зауваження парубку, що підійшли до них з проханням. Хлопець хотіли записати відео на підтримку благодійного збору для хлопчика Матвійка.

У профілі одного з автосервісів опублікували відео з прем'єри фільму "Коли ти розлучишся?" у Луцьку. Автор ролика підійшов до акторів із запитанням та проханням.

Наталка Денисенко відповіла, що у них немає часу, адже глядачі чекають на фото. Тарас Цимбалюк погодився вислухати, тож хлопець запитав, чи знають вони про Матвія Колядюка, у якого м'язова дистрофія Дюшена. Та попросив записати коротке відео на підтримку благодійного збору для хлопчика. Актори погодилися, але на цьому ролик обірвався.

Відео з прем'єри фільму обговорюють в мережі:

Зазначимо, що згодом у профілі опублікували його другу частину, де актори все-таки кажуть фразу: "Врятуємо Матвійка разом!".

Актори підтримали Матвія: відео

Однак більше галасу в мережі наробило перше відео: його переглянуло понад 300 тисяч глядачів. Тоді як ролик з підтримкою Матвійка зібрав всього 35 тисяч переглядів. Користувачі вибухнули критикою в бік акторів, зокрема Наталки Денисенко та Ольги Сумської.

"Я була про них іншої думки";

"Денисенко ще не всі фото зробила";

"Цим людям начхати на простих людей".

Що пишуть у мережі / Скриншоти з інстаграму

Як відреагували актори?

Ролик першою прокоментувала Ольга Сумська. Вона не зрозуміла мету публікації цього відео і припустила, що це потрібно було для провокації.

Ви ж могли нормально підійти, дочекатися, поки черга закінчиться і ми б нормально записали декілька слів на підтримку дитини… Тим більше ми таки сказали ці слова, але ви їх тут не показали! Це дуже неприємно і гидко…

– написала акторка.



Ольга Сумська про ситуацію / Скриншот з інстаграму

Наталка Денисенко також відповіла як у коментарях, так і в інстаграм-сторіз. Акторка заявила, що завжди з повагою ставиться до людей та підтримує благодійні ініціативи. Але цього разу мусила прояснити ситуацію, адже отримує вкрай негативні коментарі у свій бік.

Соромно за наших людей, які розпалюють ворожнечу в такий важкий час, не розібравшись у ситуації,

– написала Денисенко.

Наталка Денисенко розповіла, що не сподівалась, що на зустріч в Луцьку прийде більш ніж 500 людей. В акторів була лише година, адже в Наталки, Ольги Сумської й Тараса Цимбалюка у той самий вечір також була вистава.

Ведучі зустрічі одразу попросили не знімати довгих відео чи тіктоків, щоб всі мали можливість зробити фото. Коли хлопці підійшли, Наталка подумала, що вони хочуть зняти інтерв'ю чи щось розважальне, тому й нагадала про регламент події.

За хлопцями стояла величезна черга з людей і ми не знали, чому вони вирішили дозволити собі затримувати глядачів. Це було як мінімум не коректно щодо інших,

– додала акторка.

Наталка Денисенко підкреслила, що вони підтримали хлопчика й записали відео, але цю частину опублікували пізніше. Акторка назвала це "хайпом" і закликала гнівних коментаторів зробити натомість донат.



Наталка Денисенко про ситуацію / Cкриншот з інстаграм-сторіз

Додамо, мова йде про 4-річного Матвія Колядюка, в якого діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів – це непіднімна сума для родини. Без препаратів Матвійко втрачатиме здатність рухатись, а його м'язи слабшатимуть.