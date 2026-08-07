Наталка Денисенко пояснила, чому поспішає вийти заміж за Савранського

Наприкінці червня манекенник Юрій Савранський освідчився Наталці Денисенко. Закохані вирішили не відкладати весілля й активно готуються до свята.

Акторка вже встигла зробити пробний весільний макіяж і разом із нареченим репетирує перший танець. Під час зйомок нового випуску шоу "Хто зверху?" на Новому каналі вона також розповіла, чому вони вирішили одружитися так швидко.

За словами Денисенко, весілля буде камерним – запросили лише найближчих друзів і рідних, приблизно 30 – 40 гостей. Не відкладати церемонію пара вирішила через насичений робочий графік акторки: вже восени вона готується до прем'єри своєї моновистави.

Коли коханий зробив пропозицію, я одразу сказала: "Так, робимо в цю дату!". Одразу забронювала своїх відеографів, фотографів. Сказала нареченому: "Юро, треба робити виставу, вона в пріоритеті, тому давай бігом весілля!". Ну і він, в принципі, теж за, бо постійно мені казав, що хоче, щоб я була його дружиною. То вже зараз швиденько гуляємо весілля і працюємо далі,

– поділилася акторка.

Юрій Савранський зробив пропозицію Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Попри підготовку до весілля та щільний графік, Денисенко зазначила, що зараз переживає один із найщасливіших періодів у житті. За її словами, поруч із Юрієм вона знайшла саме ті стосунки, про які давно мріяла.

Юра дає мені дуже багато уваги, каже по 10 разів, що любить, що я найкраща жінка на землі. Постійно якісь подарунки, емоційний глибокий душевний зв'язок. Він реально ставиться до мене, як до богині,

– розповіла знаменитість.

До слова, напередодні весілля Юрій Савранський несподівано змінив своє прізвище, чим заінтригував прихильників пари.