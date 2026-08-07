Актриса уже успела сделать пробный свадебный макияж и вместе с женихом репетирует первый танец. Во время съемок нового выпуска шоу "Кто сверху?" на Новом канале она также рассказала, почему они решили пожениться так быстро.

По словам Денисенко, свадьба будет камерной – пригласили только самых близких друзей и родных, примерно 30-40 гостей. Не откладывать церемонию пара решила из-за насыщенного рабочего графика актрисы: уже осенью она готовится к премьере своего моноспектакля.

Когда любимый сделал предложение, я сразу сказала: "Так, делаем в эту дату!". Сразу забронировала своих видеооператоров и фотографов. Сказала жениху: "Юра, нужно ставить спектакль, он в приоритете, так что давай побыстрее устроим свадьбу!". Ну и он, в принципе, тоже за, потому что постоянно говорил мне, что хочет, чтобы я стала его женой. Так что сейчас быстро отпразднуем свадьбу и будем работать дальше,

– поделилась актриса.

Юрий Савранский сделал предложение Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

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Несмотря на подготовку к празднованию и плотный график, Денисенко отметила, что сейчас переживает один из самых счастливых периодов в жизни. По ее словам, рядом с Юрием она обрела именно те отношения, о которых давно мечтала.

Юра уделяет мне очень много внимания, по 10 раз говорит, что любит меня, что я лучшая женщина на земле. Постоянно какие-то подарки, эмоциональная, глубокая душевная связь. Он действительно относится ко мне как к богине,

– рассказала знаменитость.

К слову, накануне свадьбы Юрий Савранский неожиданно сменил фамилию, что заинтриговало поклонников пары.