Наталка Денисенко відверто розповіла про стосунки з нареченим і чому боялася нового роману

Після розлучення з Андрієм Федінчиком Наталка Денисенко закрутила роман із підприємцем і моделлю Юрієм Савранським. Останнім часом їхні стосунки активно обговорюють у мережі.

В інтерв'ю на ютуб-каналі Лєри Татарчук акторка відверто розповіла про новий роман. Вона зізналася, що поруч із Юрієм почувається по-іншому та дозволила собі бути щасливою.

Так, за словами Денисенко, між ними з Савранським дуже швидко виникли сильні почуття. Настільки, що іноді їм навіть доводиться стримувати емоції на людях. Акторка каже, що їх поєднує не лише закоханість, а й глибоке взаєморозуміння.

Ми з Юрою зійшлися. Це, знаєш, і моє кохання мрії, і його кохання мрії,

– сказала Наталка Денисенко.

Вона зауважила, що її коханий завжди мріяв про стосунки, у яких люди не можуть намилуватися одне одним, постійно обіймаються, цілуються й тримаються за руки. На її подив, ця романтика не зникла через кілька місяців, а лише стала сильнішою.

Також виявилося, що перед тим як почати будувати стосунки, обоє вагалися. Наталка зізналася, що підійшла до вибору партнера дуже нестандартно – перевірила Юрія в астрологів, нумерологів і тарологів.

Сам чоловік теж хвилювався, побоюючись, що акторка може просто грати роль закоханої. Але, за словами Денисенко, їм вдалося чесно проговорити всі страхи й не дати сумнівам зруйнувати початок їхнього роману.

Зараз Наталка та Юрій часто з'являються разом на публіці, підтримують одне одного в соцмережах і не приховують почуттів. Саме через це в мережі їх нерідко критикують за надмірну відкритість.

Акторка ж відповіла на закиди досить різко. Вона нагадала, що вже мала досвід, коли щастя намагалися берегти від чужих очей, але це не принесло їй радості.

У мене уже було таке, що щастя любить тишу. І щастя там не дуже багато. Тобто у кожного своє. Комусь так зручно, мені подобається так,

– підкреслила Наталка Денисенко.

Вона не бачить нічого поганого в тому, щоб не приховувати важливу людину й не соромитися своїх почуттів.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Наразі пара активно готується до весілля. Ба більше, напередодні святкування Юрій Савранський несподівано змінив своє прізвище, чим ще більше підігрів інтерес до їхнього союзу.