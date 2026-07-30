В интервью на YouTube-канале Леры Татарчук актриса откровенно рассказала о новом романе. Она призналась, что рядом с Юрием чувствует себя по-другому и позволила себе быть счастливой.

Так, по словам Денисенко, между ней и Савранским очень быстро возникли сильные чувства. Настолько, что иногда им даже приходится сдерживать эмоции на людях. Актриса говорит, что их объединяет не только влюбленность, но и глубокое взаимопонимание.

Мы с Юрой сошлись. Это, знаешь, и моя любовь мечты, и его любовь мечты,

– сказала Наталья Денисенко.

Она отметила, что ее возлюбленный всегда мечтал о таких отношениях, в которых люди не могут налюбоваться друг другом, постоянно обнимаются, целуются и держатся за руки. К ее удивлению, эта романтика не исчезла через несколько месяцев, а только стала еще сильнее.

Также оказалось, что перед тем, как начать строить отношения, оба колебались. Наталья призналась, что подошла к выбору партнера очень нестандартно – проверила Юрия у астрологов, нумерологов и тарологов.

Сам мужчина тоже волновался, опасаясь, что актриса может просто играть роль влюбленной. Но, по словам Денисенко, им удалось честно обсудить все страхи и не дать сомнениям разрушить начало романа.

Сейчас Наталья и Юрий часто появляются вместе на публике, поддерживают друг друга в соцсетях и не скрывают своих чувств. Именно из-за этого в сети их нередко критикуют за чрезмерную открытость.

Актриса ответила на упреки довольно резко. Она напомнила, что уже имела опыт, когда счастье пытались беречь от посторонних глаз, но это не принесло ей радости.

У меня уже было такое, что счастье любит тишину. И счастья там не очень много. То есть у каждого свое. Кому-то так удобно, мне нравится так,

– подчеркнула Наталья Денисенко.

Она не видит ничего плохого в том, чтобы не скрывать близкого человека и не стесняться своих чувств.

Интервью с Натальей Денисенко: смотрите видео онлайн

Сейчас пара активно готовится к свадьбе. Более того, накануне торжества Юрий Савранский неожиданно сменил фамилию, чем еще больше подогрел интерес к их союзу.