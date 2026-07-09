Наталка Денисенко стала жертвою шахраїв і розкрила, скільки грошей втратила

Відома українська акторка Наталка Денисенко стала жертвою інтернет-шахраїв.

Артистка втратила 9 тисяч гривень та показала сторінку, яка ошукала її. Цим вона поділилася в інстаграм-сторіс.

Так, виявилося, що Наталка Денисенко хотіла купити натуральне дитяче нефарбоване волосся для нарощування, але не знайшла потрібного варіанту в Києві. Тому почала шукати його в інтернеті й натрапила на сторінку в інстаграмі, яка виглядала надійною: мала багато підписників і позитивних відгуків.

Продавці запевнили, що знайшли потрібне волосся, і попросили передплату. Вона переказала їм 9 тисяч гривень, після чого ті перестали виходити на зв'язок. Тобто сторінка виявилася шахрайською, а гроші вона втратила.

Мене обманули і я зрозуміла, що більше так волосся не буду купувати,

– наголосила акторка.

І додала, що хоче звертатися в кіберполіцію.

Наталка Денисенко стала жертвою шахраїв: дивіться відео онлайн

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