Наталка Денисенко вдруге виходить заміж: романтичні фото з заручин

Акторка Наталка Денисенко та манекенник Юрій Савранський оголосили про заручини. Важлива подія сталася під час їхнього відпочинку в Туреччині.

Наталка Денисенко поділилась зворушливими кадрами з заручин на своїй сторінці в інстаграмі. Для акторки це стало сюрпризом, адже вона просто вирушила на прогулянку з коханим та сином Андрійком.

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Наталка Денисенко поділилась, що навіть не здогадувалась про пропозицію. Вона з Юрієм та сином гуляли турецьким містом та робили гарні фото на тлі краєвидів.

В один момент фотографиня попросила Наталку відійти трохи вперед, щоб попозувати без бойфренда. Акторка відійшла та не помітила, як Савранський тим часом витягнув з кишені каблучку.

Приймаємо вітання з заручинами. Вчора вона йому сказала "так" біля храму Аполона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра,

– поділилась Наталка Денисенко.

"Я не підозрювала нічого такого особливого, та і вся увага була направлена на цю красу, якої побачити я не очікувала, але… Я настільки не очікувала, що на мене чекає… Ну, я знала, що це буде, але ж не сьогодні. А зараз передивляюсь це відео і дивуюся своїй наївності", – додала акторка.

Що відомо про особисте життя Наталки Денисенко?

Наталка Денисенко 8 років перебувала у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком. У шлюбі в них народився син Андрій. Та навесні 2025 року стало відомо, що подружжя розлучилося.

Згодом стало відомо, що Наталка Денисенко перебуває у нових стосунках – з манекенником і бізнесменом Юрієм Савранським. Водночас акторка спростовувала закиди про зраду.

Денисенко розповідала, що коханий хоче весілля й дитину, але їй хочеться насолодитися квітково-букетним періодом. Також пара не поспішала жити разом. Зазначимо, що Савранського є син і донька від минулих стосунків.