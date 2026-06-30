Наталка Денисенко розсекретила, коли відбудеться її весілля з Савранським
26 червня українська акторка Наталка Денисенко повідомила, що її коханий, бізнесмен Юрій Савранський, освідчився їй.
Тепер зірка поділилася подробицями майбутнього весілля. Про це зірка розповіла в інстаграмі.
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Наталка Денисенко опублікувала питальник, де відповіла на запитання підписників. Серед найпопулярніших було й про дату весілля.
Скоро, бо у нас щільний графік,
– відповіла акторка.
Водночас інших деталей щодо майбутнього весілля Наталка поки не розкриває.
Як Савранський освідчився Наталці Денисенко?
Пропозиція руки та серця була повною несподіванкою для акторки та відбулося під час відпочинку пари в Туреччині біля храму Аполлона.
Разом із коханим Юрієм Савранським та сином Наталка Денисенко прогулювалася містом і фотографувалася на тлі мальовничих краєвидів. У момент, коли фотографиня попросила акторку відійти для окремих кадрів, Юрій непомітно дістав каблучку і зробив пропозицію.
Свідком події став і син акторки Андрій, якого вона народила в шлюбі з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком.
- До речі, напередодні наша редакція писала детальний матеріал про історію стосунків Наталки Денисенко з Юрієм Савранським.