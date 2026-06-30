Тепер зірка поділилася подробицями майбутнього весілля. Про це зірка розповіла в інстаграмі.

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Наталка Денисенко опублікувала питальник, де відповіла на запитання підписників. Серед найпопулярніших було й про дату весілля.

Скоро, бо у нас щільний графік,

– відповіла акторка.

Водночас інших деталей щодо майбутнього весілля Наталка поки не розкриває.

Наталка Денисенко розповіла, коли планує весілля з Савранським / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Савранський освідчився Наталці Денисенко?

Пропозиція руки та серця була повною несподіванкою для акторки та відбулося під час відпочинку пари в Туреччині біля храму Аполлона.

Разом із коханим Юрієм Савранським та сином Наталка Денисенко прогулювалася містом і фотографувалася на тлі мальовничих краєвидів. У момент, коли фотографиня попросила акторку відійти для окремих кадрів, Юрій непомітно дістав каблучку і зробив пропозицію.

Свідком події став і син акторки Андрій, якого вона народила в шлюбі з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком.