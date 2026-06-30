Теперь звезда поделилась подробностями предстоящей свадьбы. Об этом она рассказала в Instagram.

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Наталья Денисенко опубликовала опрос, в котором ответила на вопросы подписчиков. Среди самых популярных был и вопрос о дате свадьбы.

"Скоро, потому что у нас плотный график",

– ответила актриса.

В то же время других подробностей о предстоящей свадьбе Наталья пока не раскрывает.

Наталья Денисенко рассказала, когда планирует свадьбу с Савранским / Скриншот из Instagram-сторис

Как Савранский сделал предложение Наталье Денисенко?

Предложение руки и сердца стало полной неожиданностью для актрисы и произошло во время отдыха пары в Турции у храма Аполлона.

Вместе с любимым Юрием Савранским и сыном Наталька Денисенко прогуливалась по городу и фотографировалась на фоне живописных пейзажей. В тот момент, когда фотограф попросила актрису отойти для отдельных кадров, Юрий незаметно достал кольцо и сделал предложение.

Свидетелем события стал и сын актрисы Андрей, которого она родила в браке с бывшим мужем Андреем Фединчиком.