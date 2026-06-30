Предложение руки и сердца состоялось у храма Аполлона, который является символом любви, и на этой церемонии присутствовал сын актрисы. Подробностями о его реакции знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram-сториз во время традиционной рубрики "вопрос-ответ". Она также опубликовала свое фото в белом платье.

К слову После новостей о помолвке Денисенко: Фединчик признался, готов ли он к новым отношениям

По словам Натальи Денисенко, мальчик воспринял новость о предстоящей свадьбе мамы сдержанно и совершенно спокойно. Как отметила актриса, первое, что заинтересовало ребенка – дорого ли подаренное кольцо.

Сын Натальи Денисенко / фото из Instagram

Кроме того, Андрей не понял смысла самого перформанса с предложением руки и сердца.

Он не понял, зачем делать такое предложение, ведь Юра и так уже мой муж,

– пояснила знаменитость.

Актриса добавила, что сын уже очень привык к ее новому избраннику. По ее словам, Юрий Савранский хорошо влияет на ребенка.

Наталья Денисенко / фото из Instagram

Что известно о детях пары от предыдущих браков?

Наталья Денисенко воспитывает 8-летнего сына Андрея от предыдущего брака с актером Андреем Фединчиком. В свою очередь, у ее избранника Юрия Савранского также есть двое детей от предыдущего брака: старшая дочь и младший сын.

Напомним, что Наталья Денисенко во второй раз выходит замуж: как закрутилась история любви с Юрием Савранским.