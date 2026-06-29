Кроме того, актер откровенно рассказал о своей личной жизни. В интервью журналистке Наталье Тур он ответил, готов ли он сейчас к новым отношениям и задумывается ли о детях. Видео опубликовано на YouTube-канале "Радио Люкс".

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Я сейчас даже не думаю об отношениях, а вы спросили о детях. Пока это ещё далеко от меня,

– признался Андрей Фединчик.

Актёр объяснил, что сейчас полностью сосредоточен на подготовке к важному спортивному испытанию. Уже в августе он вместе с союзом ветеранов планирует переплыть Босфор – межконтинентальный заплыв из Азии в Европу протяжённостью 6,5 километра. По словам Фединчика, подготовка к такому испытанию занимает всё его время. Он также добавил, что в последнее время не был ни на одном свидании.

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Для контекста! Андрей Фединчик и Наталья Денисенко воспитывают общего сына Андрея, который родился 28 сентября 2017 года. В этом году мальчик закончил второй класс.

Напомним, что накануне мы писали о том, как Денисенко и Фединчик воссоединились на празднике сына.