Окремо актор відверто розповів про своє особисте життя. В коментарі журналістці Наталії Тур він відповів, чи готовий зараз до нових стосунків і чи замислюється про дітей. Відео опублікували на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

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Я навіть не думаю зараз про стосунки, а ви запитали про дітей. Поки це ще далі від мене,

– зізнався Андрій Федінчик.

Актор пояснив, що нині повністю зосереджений на підготовці до важливого спортивного випробування. Уже в серпні він разом зі спілкою ветеранів планує переплисти Босфор – кросконтинентальний заплив з Азії до Європи завдовжки 6,5 кілометра. За словами Федінчика, підготовка до такого випробування займає весь його час. Він також додав, що останнім часом не був на жодному побаченні.

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Для контексту! Андрій Федінчик і Наталка Денисенко виховують спільного сина Андрійка, який народився 28 вересня 2017 року. Цьогоріч хлопчик закінчив другий клас.

Нагадаємо, що напередодні ми писали про те, як Денисенко та Федінчик возз'єдналося на святі сина.