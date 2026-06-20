Експодружжя відвідало випускний сина Андрійка. Світлини зі свята актор опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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Андрій Федінчик показав фото із сином, його однокласником Єгором та колишньою дружиною Наталкою Денисенко.

Цього року Андрійко закінчив 2 клас.

Хороший сонячний день,

– написав під публікацією Федінчик.

Відомо, що син акторів навчається в одній із приватних шкіл Києва. Раніше Наталка Денисенко розповідала, що навчання коштує близько 18 тисяч гривень на місяць, а разом із гуртками та харчуванням сума зростає ще на 10-14 тисяч. Загалом виходить приблизно 28 тисяч гривень щомісяця лише за школу.

Які зараз стосунки між Наталкою Денисенко та Андрієм Федінчиком?

Офіційно пара розлучилася у травні 2025 року, завершивши 8 років шлюбу. Сама Денисенко зазначала, що їхні стосунки не можна назвати теплими, але вони намагаються добре виконувати роль батьків. Зокрема, за словами акторки, Федінчик за можливості майже щодня вранці приходив, щоб відвести дитину до школи.

Нагадаємо, раніше Андрій Федінчик звинувачував колишню дружину у зраді з бізнесменом Юрієм Савранським, із яким вона зараз перебуває у стосунках. Водночас Наталка Денисенко ці звинувачення заперечувала.

Після останнього дзвоника Наталка, її син та її нинішній партнер Юрій вирушили на відпочинок до моря. Про це вона розповіла у своїх соцмережах.