Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж: акторка показала перші фото з весілля
8 серпня українська акторка Наталка Денисенко вийшла заміж за манекенника Юрія Ярошенка. Святкування весілля пари тривало три дні.
Лише 11 серпня акторка вперше показала кадри зі свята. Фотографіями з весілля Наталка Денисенко поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.
Весілля акторки та Юрія Ярошенка було камерним. На святі були лише найближчі друзі та рідні пари. Святкування проходило на території ресторанно-відпочинкового комплексу "Яхта на Дніпрі". Весільна церемонія відбулася просто неба, біля води. Локацію прикрасили білими квітами, а в руках нареченої був букет із білих троянд.
Під час святкування Наталка Денисенко встигла змінити кілька образів. Для весілля вона обрала сукні від українських брендів KATY CORSO та DĀRKA.
Наталка Денисенко та Юрій Савранський / Фото: Сергій Шуневич
Ведучим свята став Андрій Чорновол. Для гостей також виступали DJ Alex Lidermansky та кавер-гурт TOKYO.
До речі, під час святкування молодята каталися на яхті.
Це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято,
– написала Наталка Денисенко.
Нагадаємо, що Наталка та Юрій заручилися наприкінці червня, а вже за кілька тижнів відсвяткували весілля. Акторка зізнавалася, що вирішила не затягувати зі святкуванням, оскільки восени матиме новий важливий проєкт – моновиставу. Після весілля знаменитість зосередиться на підготовці до майбутньої прем'єри.
Також відомо, що Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко перед весіллям підписали шлюбний контракт.
Раніше ми детально розповідали, як розвивалися їхні стосунки.