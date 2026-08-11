Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж: акторка показала перші фото з весілля

8 серпня українська акторка Наталка Денисенко вийшла заміж за манекенника Юрія Ярошенка. Святкування весілля пари тривало три дні.

Лише 11 серпня акторка вперше показала кадри зі свята. Фотографіями з весілля Наталка Денисенко поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Весілля акторки та Юрія Ярошенка було камерним. На святі були лише найближчі друзі та рідні пари. Святкування проходило на території ресторанно-відпочинкового комплексу "Яхта на Дніпрі". Весільна церемонія відбулася просто неба, біля води. Локацію прикрасили білими квітами, а в руках нареченої був букет із білих троянд.

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / Фото: Сергій Шуневич

Під час святкування Наталка Денисенко встигла змінити кілька образів. Для весілля вона обрала сукні від українських брендів KATY CORSO та DĀRKA.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / Фото: Сергій Шуневич

Ведучим свята став Андрій Чорновол. Для гостей також виступали DJ Alex Lidermansky та кавер-гурт TOKYO.

До речі, під час святкування молодята каталися на яхті.

Це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято,

– написала Наталка Денисенко.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / Фото: Сергій Шуневич

Нагадаємо, що Наталка та Юрій заручилися наприкінці червня, а вже за кілька тижнів відсвяткували весілля. Акторка зізнавалася, що вирішила не затягувати зі святкуванням, оскільки восени матиме новий важливий проєкт – моновиставу. Після весілля знаменитість зосередиться на підготовці до майбутньої прем'єри.

Також відомо, що Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко перед весіллям підписали шлюбний контракт.

Раніше ми детально розповідали, як розвивалися їхні стосунки.