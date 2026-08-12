У піжамі і з букетом білих троянд: Наталка Денисенко показала, як вийшла заміж за Юрія Ярошенка

8 серпня акторка Наталка Денисенко та її коханий – підприємець і модель Юрій Ярошенко – офіційно стали чоловіком і дружиною.

Акторка в інстаграмі вже показала перші кадри з церемонії та розповіла, як вони з коханим одягнулися для цієї особливої події.

На офіційну реєстрацію шлюбу зранку молодята прийшли у стильних піжамах, а образ нареченої доповнив букет із білих троянд. Наталка обрала білу піжаму з пір'ям від українського бренду INNAMIRÀR, а її чоловік зупинився на темному комплекті від be_stylish_at_home. За словами молодят, вони хотіли провести цей день у максимально комфортній та затишній атмосфері.

Це був день для нас, і хотілося розслаблення, комфорту і затишку,

– пояснила Денисенко.

З публікації відомо, що ранкова церемонія відбулася у київському "Документ-сервісі "ГОТОВО"", де пара скористалася послугою "Шлюб за добу".

Втім, на цьому святкування не завершилося.

Загалом весільні урочистості Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка тривали три дні. Раніше ми вже розповідали, як минуло весілля пари та які вбрання обрала акторка для святкування.