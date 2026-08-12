Актриса уже опубликовала в инстаграме первые кадры с церемонии и рассказала, как они с любимым нарядились для этого особенного события.

На официальную регистрацию брака утром молодожены пришли в стильных пижамах, а образ невесты дополнил букет из белых роз. Наталья выбрала белую пижаму с перьями от украинского бренда INNAMIRÀR, а ее супруг остановился на темном комплекте от be_stylish_at_home. По словам молодоженов, они хотели провести этот день в максимально комфортной и уютной атмосфере.

Это был день для нас, и хотелось расслабиться, почувствовать комфорт и уют,

– пояснила Денисенко.

Из публикации известно, что утренняя церемония состоялась в киевском "Документ-сервисе "ГОТОВО"", где пара воспользовалась услугой "Брак за сутки".

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Впрочем, на этом празднование не закончилось.

В целом свадебные торжества Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко длились три дня. Ранее мы уже рассказывали, как прошла свадьба пары и какие наряды выбрала актриса.