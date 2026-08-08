Наталка Денисенко вийшла заміж за Юрія Савранського і змінила прізвище: перше фото молодят

Наталка Денисенко і Юрій Савранський одружились. 8 серпня пара зв'язала себе шлюбними обітницями.

Радісною новиною Денисенко і Савранський поділились з шанувальниками в Instagram-stories.

8.08 наш день. Наталка Денисенко відтепер Ярошенко,

– поспішив похвалитись новоспечений чоловік акторки.

На першому весільному фото молодята засвітили лише свої руки, на яких красуються їхні обручки. Кадр був зроблений на тлі фотозони, схожої на ту, яку пропонує у своїй залі сервіс-центр "Готово". Імовірно, зірки скористалися послугою "Шлюб за добу", адже поспішали з одруженням.

Весілля Наталки Денисенко і Юрія Савранського / Фото з інстаграму Савранського

Акторка офіційно змінила прізвище на "Ярошенко" і поспішила внести відповідні зміни в своїх соцмережах.

Наталка Денисенко змінила прізвище на Ярошенко / Скриншот з інстаграму акторки

Напередодні Юрій і Наталка інтригували публіку кадрами з підготовки до особливого дня. Також знаменитості відверто ділились, що підписали шлюбний контракт.

Не стала акторка й робити таємниці з того, чому не затягує з походом під вінець. Днями Наталка Денисенко розповіла, чому так поспішала вийти заміж за Юрія Савранського.