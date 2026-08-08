Денисенко и Савранский поделились радостной новостью со своими подписчиками в Instagram-stories.

8.08 – наш день. Наталья Денисенко отныне Ярошенко,

– поспешил похвастаться новоиспеченный супруг актрисы.

На первом свадебном фото молодожены показали только свои руки, на которых красуются их обручальные кольца. Кадр был сделан на фоне фотозоны, похожей на ту, которую предлагает в своем зале сервис-центр "Готово". Вероятно, звезды воспользовались услугой "Брак за сутки", ведь спешили с бракосочетанием.

Свадьба Натальи Денисенко и Юрия Савранского / Фото из инстаграма Савранского

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Актриса официально сменила фамилию на "Ярошенко" и поспешила внести соответствующие изменения в своих соцсетях.

Наталья Денисенко сменила фамилию на Ярошенко / Скриншот из инстаграма актрисы

Накануне Юрий и Наталька интриговали публику кадрами из подготовки к этому особому дню. Также знаменитости откровенно поделились, что подписали брачный контракт.

Актриса не стала и скрывать, почему не откладывает свадьбу. На днях Наталья Денисенко рассказала, почему так спешила выйти замуж за Юрия Савранского.