Наталка Денисенко розсекретила, як змінилися її стосунки з Юрієм Савранським після заручин

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про зміни в особистому житті після заручин із Юрієм Савранським. Зірка поділилася, як пропозиція руки та серця вплинула на їхні стосунки, побут і планування спільного майбутнього.

У розмові з журналістами "РБК-Україна" артистка підтвердила, що після освідчення життя їхньої пари дійсно зазнало змін.

За словами Наталки, вони з коханим почали значно активніше обговорювати спільне майбутнє, питання переїзду та організацію весілля. Водночас зараз акторка активно працює над новим творчим проєктом, через що деякі рішення щодо одруження доводиться ухвалювати оперативніше.

Ми почали набагато активніше будувати плани щодо спільного переїзду, весілля та нашого майбутнього. Але зараз у мене в пріоритеті мій проєкт - авторська моновистава. І саме через те, що зараз у мене такий важливий етап, ми зрозуміли, що багато рішень щодо весілля теж потрібно ухвалювати швидше,

– розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото з інстаграму

Щодо повсякденного життя, то, як зазначила акторка, у побутовому плані після заручин практично нічого не змінилося. Вона наголосила, що вони з Юрієм мають схожі звички, тому вдома між ними панує повна гармонія та порозуміння.

Щодо побуту, то тут майже нічого не змінилося. Юрій мені дуже підходить у побуті, у нас схожі звички, тому в цьому сенсі нам дуже легко одне з одним,

– підсумувала зірка.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко розповіла про особливі сторони Юрія Савранського як чоловіка та за що його покохала.