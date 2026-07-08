В беседе с журналистами "РБК-Украина" артистка подтвердила, что после признания в любви жизнь их пары действительно изменилась.

По словам Натальи, они с любимым стали гораздо активнее обсуждать общее будущее, вопрос переезда и организацию свадьбы. В то же время сейчас актриса активно работает над новым творческим проектом, из-за чего некоторые решения относительно брака приходится принимать оперативнее.

Мы начали гораздо активнее строить планы относительно совместного переезда, свадьбы и нашего будущего. Но сейчас у меня в приоритете мой проект – авторский моноспектакль. И именно из-за того, что сейчас у меня такой важный этап, мы поняли, что многие решения по поводу свадьбы тоже нужно принимать быстрее,

– рассказала Денисенко.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / фото из инстаграма

Что касается повседневной жизни, то, как отметила актриса, в бытовом плане после помолвки практически ничего не изменилось. Она подчеркнула, что у них с Юрием схожие привычки, поэтому дома между ними царит полная гармония и взаимопонимание.

Что касается быта, то здесь почти ничего не изменилось. Юрий мне очень подходит в быту, у нас похожие привычки, поэтому в этом смысле нам очень легко друг с другом,

– подытожила звезда.

Напомним, что Наталья Денисенко рассказала об особенностях Юрия Савранского как мужчины и о том, за что она его полюбила.