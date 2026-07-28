Виношувала ще з квітня, – Наталка Денисенко заінтригувала заявою про "вагітність"

Українська акторка Наталка Денисенко заінтригувала прихильників заявою про "вагітність".

Знаменитість повідомила, що ще з весни "виношувала творчу дитину". Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Згодом артистка пояснила, що її слова про нібито "вагітність" були метафорою. Насправді вона анонсувала авторську поетичну моновиставу "Про що мовчить жінка?", над якою працювала останнім часом.

Водночас акторка зізналася, що нині проходить низку медичних обстежень – зокрема МРТ головного мозку, консультації з неврологом та остеопатом, а також курс крапельниць. Втім, подробиць про свій діагноз вона поки не розкриває.

Попри проблеми зі здоров'ям, Денисенко готується до прем'єри своєї моновистави, яка відбудеться 8 листопада в Києві. Після цього акторка вирушить у тур містами України, серед яких Львів, Чернігів, Дніпро та інші.

Це моя творча дитина, яку я виношую ще від квітня,

– зазначила Наталка Денисенко.

За її словами, це не просто вистава, а своєрідна терапія та простір для глибокого відновлення. Вона створена не лише для жінок, яким важливо відчути себе почутими й зрозумілими, а й для чоловіків, адже дає можливість зазирнути у глибину жіночого внутрішнього світу та краще зрозуміти тих, хто поруч.

Глядачів чекає поетичне слово, пластика тіла, авторська музика, живий вокал та сучасні відеопроєкції. Головна ідея вистави полягає в утвердженні внутрішньої стійкості жінки, її здатності пройти крізь випробування, зберегти гідність і відродитися до нового життя,

– написала Наталка Денисенко.

Денисенко несподівано заговорила про "вагітність" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Варто додати, що паралельно з творчою діяльністю знаменитість готується до ще однієї важливої події – весілля з Юрієм Савранським.