Зірка вже готується до майбутнього святкування. На своїй сторінці в інстаграмі вона повідомила, що розпочала пошук команди, яка допоможе організувати церемонію.

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Денисенко звернулася до весільних організаторів, флористів, декораторів і фахівців із пошуку локацій, які працюють у Києві, із проханням зв'язатися з нею.

Сьогодні зрозуміли що не варто нічого відкладати,

– написала зірка.

Наталка Денисенко розповіла, що готується до весілля з Юрієм Савранським / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ще раніше Наталка зізнавалася, що вони з нареченим не хочуть відкладати весілля через щільні графіки.

Як Юрій Савранський освідчився Наталці Денисенко?

Відбулося це під час спільної відпустки в Туреччині біля стародавнього храму Аполлона.

Того дня закохані разом із сином акторки Андрієм гуляли містом і фотографувалися на тлі мальовничих краєвидів. Коли фотографиня попросила Наталку відійти для кількох окремих кадрів, Юрій скористався моментом, дістав обручку й став на одне коліно.

Акторка казала, що пропозиція руки та серця була для неї повною несподіванкою.