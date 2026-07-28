Знаменитость сообщила, что еще с весны "вынашивала творческого ребенка". Об этом она рассказала на своей странице в инстаграмме.

Впоследствии артистка объяснила, что ее слова о якобы "беременности" были метафорой. На самом деле она анонсировала авторский поэтический моноспектакль "О чем молчит женщина?", над которым работала в последнее время.

В то же время актриса призналась, что сейчас проходит ряд медицинских обследований – в частности, МРТ головного мозга, консультации с неврологом и остеопатом, а также курс капельниц. Впрочем, подробностей о своем диагнозе она пока не раскрывает.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Денисенко готовится к премьере своего моноспектакля, который состоится 8 ноября в Киеве. После этого актриса отправится в тур по городам Украины, среди которых Львов, Чернигов, Днепр и другие.

Это мой творческий ребенок, который я вынашиваю еще с апреля,

– отметила Наталья Денисенко.

По ее словам, это не просто спектакль, а своеобразная терапия и простор для глубокого обновления. Она создана не только для женщин, которым важно почувствовать себя услышанными и понятными, но и для мужчин, ведь позволяет заглянуть в глубину женского внутреннего мира и лучше понять.

Зрителей ждет поэтическое слово, пластика тела, авторская музыка, живой вокал и современные видеопроекции. Главная идея спектакля заключается в утверждении внутренней стойкости женщины, ее способности пройти сквозь испытания, сохранить достоинство и возродиться к новой жизни.

– написала Наталья Денисенко.

Денисенко неожиданно заговорила о "беременности" / Скриншоты из инстаграм-сторис

Стоит добавить, что параллельно с творческой деятельностью знаменитость готовится к еще одному важному событию – свадьбе с Юрием Савранским .