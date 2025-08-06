Після розлучення з чоловіком: Наталка Денисенко знялася у відвертій фотосесії для Playboy
- Українська акторка Наталка Денисенко стала героїнею digital-обкладинки Playboy після розлучення з актором Андрієм Федінчиком.
- Фотосесія викликала активне обговорення в мережі, де Наталка постала в спокусливих образах, підкреслюючи свою фігуру.
Українська акторка Наталка Денисенко стала героїнею digital-обкладинки Playboy. Для цього вона знялася у відвертій фотосесії.
На тлі її нещодавнього розлучення з актором Андрієм Федінчиком світлини викликали активне обговорення в мережі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку видання Playboy.
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На фото Наталка постає в спокусливих образах – у спідній білизні з сорочкою та в обтислій білій сукні, яка ефектно підкреслює її фігуру.
Справжня сексуальність – це стан, коли ти розслаблена, коли впевнена, спокійна, наповнена, легка та задоволена життям. Тоді в інших людей на підсвідомості ця енергія зчитується, як істина сексуальність,
– наголосила Денисенко.
Відомо, що ці світлини для акторки робив Роман Зубарєв.
Хто ще з українських зірок знімався для Playboy?
На обкладинці квітневого випуску цьогоріч з'явилася співачка Оля Полякова. Для легендарного чоловічого журналу артистку фотографувала Соня Плакидюк. Фотосесія пройшла у Франції.
Напередодні Оля Полякова розповіла, як наважилася знятися для Playboy.