На фоне ее недавнего развода с актером Андреем Фединчиком фотографии вызвали активное обсуждение в сети. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу издания Playboy.

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На фото Наталья предстает в соблазнительных образах – в нижнем белье с рубашкой и в облегающем белом платье, которое эффектно подчеркивает ее фигуру.

Настоящая сексуальность – это состояние, когда ты расслаблена, когда уверенная, спокойная, наполнена, легкая и довольна жизнью. Тогда у других людей на подсознании эта энергия считывается, как истинная сексуальность,

– отметила Денисенко.

Известно, что эти фотографии для актрисы делал Роман Зубарев.

Кто еще из украинских звезд снимался для Playboy?

На обложке апрельского выпуска в этом году появилась певица Оля Полякова. Для легендарного мужского журнала артистку фотографировала Соня Плакидюк. Фотосессия прошла во Франции.

Накануне Оля Полякова рассказала, как решилась сняться для Playboy.