Підтримують стосунки на відстані: як зараз живе Наталка Карпа, чоловік якої несе службу в ЗСУ

Наталка Карпа – відома українська співачка, яка має звання заслуженої артистки. Сьогодні, 14 серпня, вона відзначає день народження. Виконавиці виповнилось 45 років.

Тривалий час у ЗМІ найчастіше пишуть про особисте життя знаменитості, акцентуючи на тому, що подружжя чи то було, чи то є на межі розлучення. Сама ж Карпа дала чітку відповідь на це питання. Деталі дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

Від старту кар'єри до власного продюсерського центру

Бувши школяркою, Карпа була учасницею хору "Писанка", а потім стала солісткою зразкового вокально-інструментального ансамблю "Галицька перлина". Та у житті артистів часто так буває, що попри їхні захоплення й покликання вони йдуть іншою стежиною. Тому знаменитість здобувала вищу освіту у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, а потім – Національному університеті "Львівська політехніка".

Та все ж душа виконавиці лежала до пісні та музики. Її першим хітом став трек "Калина".

Наталка Карпа – "Калина": дивіться відео онлайн

У 2005 році Карпа разом із продюсером Ярославом Степаником створили продюсерський центр "НіКа", згодом його перейменували на "Karparation" (продюсерський центр займався просуванням деяких проєктів, як: гурт "Glamour", гурт "Шоколадка" та співачка Мія).

Також у списку літніх хітів є і пісня "Літо-літо", яка свого часу лунала і на вечірках, і у навушниках, і у машинах.

Наталка Карпа – "Літо-літо": дивіться відео онлайн

Які насправді стосунки між Карпою та її чоловіком?

Весілля пари відбулось у 2016 році. Співачка вийшла заміж за військовослужбовця Євгена Терехова з позивним "Титановий Джексон". Чоловік на війні ще з 2014 року. Військовий мав другу групу інвалідності, але коли почалась повномасштабна війна, то погодився змінити її на третю, щоб повернутись до війська.

Сьогодні чоловік артистки служить у складі 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Пара змушена підтримувати стосунки на відстані.

Весілля Наталки Карпи / Фото з інстаграму співачки

На думку співачки, головний секрет міцних стосунків – вміння чути один одного. Вона порівнює стосунки з вазоном: якщо його не поливати, він засохне, а якщо перелити – також може пропасти. "Бережна турбота завжди дає свої плоди", – наголошує Наталка Карпа.

Упродовж останніх років ЗМІ все більше писали про кризу у їхніх стосунках. На це відреагувала і сама артистка.

І хоча деякі пабліки пишуть, що ми розлучились і лише підтримуємо зв'язки, бо в нас є донечка... я просто додам, що в нас були непрості часи? як у подружжя (але в кого їх не буває), і, до речі, дякую всім, хто в непрості часи підтримував і вірив у краще!,

– підсумувала зірка.

Перед початком великої війни "Джексон" зізнався, що його почуття охололи. Ба більше, чоловік навіть з'їхав на іншу квартиру. Та сьогодні подружжю вдалось налагодити контакт і відновити кохання.

Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму співачки

Де зараз Наталка Карпа?

Артистка живе та працює в Україні. Часто бере участь у благодійних заходах і виступає для військових. Сьогодні, 14 серпня, Карпа виступатиме в ТВК "Південний".

Наталка також активно веде соцмережі, публікує фото з найдорожчими людьми й не боїться на весь світ гучно заявляти про свої почуття до другої половинки.