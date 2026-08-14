В СМИ уже давно чаще всего пишут о личной жизни знаменитости, подчеркивая, что супруги то ли были, то ли находятся на грани развода. Сама же Карпа дала четкий ответ на этот вопрос. Подробности узнайте в материале 24 Канала.

От начала карьеры до собственного продюсерского центра

Будучи школьницей, Карпа была участницей хора "Писанка", а затем стала солисткой образцового вокально-инструментального ансамбля "Галицкая жемчужина". Но в жизни артистов часто бывает так, что, несмотря на их увлечения и призвание, они идут по другому пути. Поэтому знаменитость получила высшее образование во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого, а затем – в Национальном университете "Львовская политехника".

Но все же душа исполнительницы тяготела к песне и музыке. Ее первым хитом стал трек "Калина".

Наталья Карпа – "Калина": смотрите видео онлайн

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В 2005 году Карпа вместе с продюсером Ярославом Степаником создали продюсерский центр "НиКа", впоследствии его переименовали в "Karparation" (продюсерский центр занимался продвижением таких проектов, как: группа "Glamour", группа "Шоколадка" и певица Мия).

Также в списке летних хитов есть и песня "Лето-лето", которая в свое время звучала и на вечеринках, и в наушниках, и в машинах.

Наталья Карпа – "Літо-літо": смотрите видео онлайн

Каковы на самом деле отношения между Карпой и ее мужем?

Свадьба пары состоялась в 2016 году. Певица вышла замуж за военнослужащего Евгения Терехова с позывным "Титановый Джексон". Мужчина находится на войне с 2014 года. У военного была вторая группа инвалидности, но когда началась полномасштабная война, он согласился сменить ее на третью, чтобы вернуться в армию.

Сегодня супруг артистки служит в составе 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского. Пара вынуждена поддерживать отношения на расстоянии.

Свадьба Натальи Карпы / Фото из инстаграма певицы

По мнению певицы, главный секрет крепких отношений – умение слышать друг друга. Она сравнивает отношения с вазоном: если его не поливать, он засохнет, а если перелить – тоже может погибнуть. "Бережная забота всегда приносит свои плоды", – подчеркивает Наталька Карпа.

В последние годы СМИ все чаще писали о кризисе в их отношениях. На это отреагировала и сама артистка.

И хотя некоторые паблики пишут, что мы развелись и лишь поддерживаем связи, потому что у нас есть доченька... я просто добавлю, что у нас были непростые времена? как у супругов (но у кого их не бывает), и, кстати, спасибо всем, кто в непростые времена поддерживал и верил в лучшее!,

– подытожила звезда.

Перед началом большой войны "Джексон" признался, что его чувства остыли. Более того, мужчина даже съехал в другую квартиру. Но сегодня супругам удалось наладить контакт и восстановить любовь.

Наталья Карпа с мужем и дочерью / Фото из инстаграма певицы

Где сейчас Наталья Карпа?

Артистка живет и работает в Украине. Часто участвует в благотворительных мероприятиях и выступает для военных. Сегодня, 14 августа, Карпа выступит в ТВК "Южный".

Наталька также активно ведет социальные сети, публикует фото с самыми близкими людьми и не боится на весь мир громко заявлять о своих чувствах к второй половинке.